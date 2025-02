Lanazione.it - Bando alloggi popolari: "Domande tutto l’anno e nuove graduatorie"

Palazzo Vecchio al lavoro su tanti fronti rispetto all’emergenza casa. Tra le varie azioni, nell’ultimo bilancio di previsione sono aumentate le risorse per il contributo affitti, un milione di euro in più per uno stanziamento complessivo che supera così i 4 milioni di euro e nel piano triennale degli investimenti ci sono 72,6 milioni sull’edilizia residenziale pubblica, tra questi 20 milioni di fondi aggiuntivi per la ristrutturazione degli ottocentoErp dismessi per consentirne la riassegnazione, così da arrivare all’azzeramento nel triennio del plafond deglidismessi. E ieri, in Consiglio, nel rispondere a un’interrogazione del vice presidente del Salone de’ Dugento, Alessandro Draghi (FdI), l’assessore Nicola Paulesu ha annunciato una svolta rivoluzionaria che riguarda il: "Il nuovoERP sarà pubblicato con modalità aperta, in modo tale da permettere ai cittadini di presentare la domanda senza preoccuparsi dei termini di scadenza.