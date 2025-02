Anconatoday.it - Bambino molestato da un rider in un garage, si indaga per violenza sessuale

ANCONA – Tra una consegna e l’altra si sarebbe fermato spesso in un parco pubblico, dove giocavano i bambini. Un giorno ne avrebbe attirato uno di 9 anni in un. “Vieni con me, ti faccio provare la bici”. Lontano da occhi indiscreti lo avrebbe toccato nelle parti intime, sul collo e alla.