Panorama.it - Bambini ciechi guariti grazie a una terapia genica

Un bambino dai capelli color rame gioca felice con le sue costruzioni. Sta ore a fissarle, soddisfatto del suo lavoro. Ma poi eccolo che si precipita fuori in giardino. Ha da poco imparato ad andare in bicicletta e ogni occasione è buona per correre contro il vento a tutta velocità. Dopo un po’ la madre gli chiede: “Sai dirmi che lettera è questa?” Risponde senza esitazioni. Sembra il riquadro di un’infanzia spensierata, dove l’esistenza è scandita dal gioco e i problemi vengono confinati nel mondo degli adulti. Eppure, quel piccolo ragazzo è affetto da una malattia genetica estremamente rara. L’amaurosi di Leber. Già il nome incute timore. I soggetti che ne sono colpiti sono certificati comedalla nascita. A quanto riporta la fondazione Telethon, ha un’incidenza di 3 casi ogni 100mila nati vivi.