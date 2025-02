Internews24.com - Balotelli Genoa, addio a un passo: ecco la nuova squadra, destinazione a sorpresa

di Redazionea unper l’ex Inter, spuntano già i paesi dove potrebbe giocare, cosa filtra sul futuro di Super MariaArrivano novità su Mario. L’ex Inter non ha trovato alquella continuità e tranquillità che sperava di trovare. Ricordiamo che il bomber era stato voluto fortemente da Gilardino, ma dopo l’esonero del tecnico e quindi l’arrivo del nuovo tecnico Vieira (ricorderanno in molti il passato difficile a Nizza) Nizza lo hanno messo sempre più ai margini del progetto. Come riportato dal Secolo XIX, ci sarebbe aria died il futuro sembra lontano dall’Europa.Le possibilità? E dunque, col calciomercato chiuso nel vecchio continente anche per gli svincolati, Super Mario deve guardare allora ad altri continenti in caso di risoluzione del contratto con il Grifone, dove le finestre di mercato sono ancora aperte: tra le mete ci sono il Brasile (chiusura del mercato il 28 febbraio) e Argentina (12 marzo) in Sudamerica.