Rompipallone.it - Balotelli, calciomercato aperto in Brasile: ecco quando chiude

Leggi su Rompipallone.it

Il futuro diè sempre più un mistero, inperò il mercato è ancorae si apre una possibilità per il calciatoreMarionon sta trovando il rendimento e soprattutto minutaggio sperato al suo ritorno in Serie A. Sono sempre note e impresse le sue parole durante una diretta sulla nota piattaforma Twitch: “Io la Serie A la smonto“, diceva il calciatore prima di essere tesserato dal Genoa.È anche vero che Viera, allenatore rossoblù, non ha dato molte possibilità al classe ’90. L’avvenimento però era abbastanza scontato, visti i duri rapporti tra i due anche per via di un litigio in passato. Oraè fuori rosa ed cerca una nuova sistemazione per non rimanere fermo un’ulteriore anno, il mercato però non èin tutto il mondo.Genoa, caso: il dato preoccupaLa storia d’amore tra il Genoa enon è mai nata e sembra essere destinata a non farlo neanche nei prossimi mesi.