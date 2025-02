Movieplayer.it - Ayo Edebiri, star di The Bear, sarà la sceneggiatrice del film Barney

Leggi su Movieplayer.it

l'attrice Ayoa occuparsi della sceneggiatura dellive-action, co-prodotto dalla Mattel. A24 ha annunciato cheAyo, ladi The, a occuparsi della sceneggiatura dellive-action di. Il progetto, che è in fase di sviluppo fin dal 2019,co-prodotto da Mattels e 59% Productions di proprietà di Daniel Kaluuya. Lo sviluppo deldiIl simpatico dinosauro protagonista degli show televisivi per bambini ha debuttato sugli schermi nel 1988 con& the Backyard Gang e quattro anni dopo è arrivata la serie& Friends, andata in onda per ben 14 stagioni tra il 1992 e il 2010. Nell'estate 2023 Kevin McKeon, .