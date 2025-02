Metropolitanmagazine.it - Ayo Edebiri scriverà ed è in trattativa per recitare nel film live-action “Barney” di A24 e Mattel

La star di “The Bear” Ayola sceneggiatura del prossimoed è anche in trattative pernel. “” sarà co-sviluppato e prodotto da A24 e 59% Productions di Daniel Kaluuya in partnership con il proprietario della proprietà intellettuale di “”,s. Kevin McKeon e Andrew Scannell stanno supervisionando il progetto pers. Robbie Brenner sarà produttore pers insieme ad A24. Daniel Kaluuya e Rowan Riley produrranno per 59% Productions. I dettagli della trama sono ovviamente tenuti segreti. Sebbene Kaluuya sia uno dei produttori principali del, Variety rivela che non sarà il protagonista del. Presentato per la prima volta nel 1988, “& Friends” è andato in onda per 14 stagioni su PBS prima di concludersi nel novembre 2010.