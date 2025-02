Unlimitednews.it - Avviato l’iter per la beatificazione di Salvo D’Acquisto, Luongo “Grande emozione”

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Nel corso dell’udienza concessa al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e a monsignor Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari Generali, Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare vari decreti, tra cui quello riguardante “l’offerta della vita del Servo di Dio, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro (Italia) il 23 settembre 1943”.Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore, Comandante Generale dell’Arma, a nome suo e di tutti i Carabinieri d’Italia, esprime “la più sentita gratitudine a Sua Santità Papa Francesco per il Decreto che riconosce l’offerta della vita del Servo di Dio Vice Brigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, elevandolo al titolo di “Venerabile””.