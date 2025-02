Nerdpool.it - Avengers: Doomsday e Secret Wars: Sorprendente aggiornamento dai Russo Bros.

Leggi su Nerdpool.it

, i registi Anthony e Joehanno fornito unsui due film. Il Marvel Cinematic Universe è stato un po’ in disordine da quando: Endgame, uscito nel 2019. Il film ha posto fine a quella particolare era del franchise e ha dato la parola fine ad alcuni dei personaggi più iconici del cinema. Da allora, però, la Marvel ha avuto problemi con la sua direzione per una serie di motivi. Oltre a film come Captain America: Brave New World sono stati in generale un fallimento, la Marvel ha anche dovuto abbandonare l’attore di Kang Jonathan Majors, il che ha portato alla cancellazione di: Kang Dynasty è stato cancellato.Invece, la Marvel ha deciso di cambiare la sua grande storia multiverso per concentrarsi sul Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr.