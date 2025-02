Puntomagazine.it - Avellino, abbandono di animali: i Carabinieri soccorrono due capre

Leggi su Puntomagazine.it

. I due animari erano all’interno di un piazzale di un condominio nel centro del capoluogo irpino. Erano visibilmente denutriti e disidratati. Denunciato un uomoUn intervento tempestivo deidel Nucleo Forestale diha permesso di soccorrere duette trovate in stato diall’interno di un piazzale di un condominio nel centro del capoluogo irpino.Gli, visibilmente denutriti e disidratati, erano stati legati con una corda alla recinzione del piazzale.L’operazione di soccorso è stata condotta in sinergia con i militari dell’Arma territoriale e con il supporto di un veterinario dell’A.S.L., intervenuto sul posto per verificarne lo stato di salute.Accertata la situazione di grave disagio, i caprini sono stati posti sotto sequestro ed affidati alle cure di un soggetto idoneo.