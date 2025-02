Ilrestodelcarlino.it - Autovelox non omologati

Leggo che svariate multe per eccesso di velocità sarebbero state annullate a causa della mancata, o errata omologazione dell'. È da troppo tempo che questa storia va avanti, quindi una domanda penso sia lecita: ma i Comuni hanno un tecnico in grado di installare e omologare uncorrettamente? Giro la mail anche all'Associazione Altvelox per chiederle di aiutare, se non lo sta già facendo, i Comuni a omologare gli apparecchi perché siamo al ridicolo Daniele Matunti