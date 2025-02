Firenzetoday.it - Autostrada A1, ancora un incidente: tutti fermi, 9 km di coda

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayquesta mattina, intorno alle 7:30 sull'A1, nel tratto tra Firenze sud e Firenze Scandicci, in direzione Bologna. A causa del sinistro si è creata un lunghissima cosa. Alle ore 8:21 'Muoversi in Toscana' segnala una.