Lanazione.it - Automatizza la tua casa con un tocco: presa smart Tapo P105, il prezzo crolla su Amazon

Leggi su Lanazione.it

è unaWiFi compatta e intelligente, perfetta perre gli elettrodomestici di. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home, puoi controllare i dispositivi con la voce o tramite l’app proprietaria, anche quando sei fuori. Oggi sula puoi acquistare per soli 9,99€, con il 9% di sconto, un’offerta lampo ideale per rendere la tuapiù connessa e funzionale.a soli 9,99€ su: laWiFi in offerta sua soli 9,99€ Con l’app, disponibile per iOS e Android, puoi accendere e spegnere gli elettrodomestici a distanza, impostare programmazioni giornaliere e monitorare lo stato dellain tempo reale. Puoi, ad esempio: Accendere il riscaldamento o la macchinetta del caffè prima di rientrare a; Spegnere le luci o altri dispositivi dimenticati accesi; Gestire le prese di più stanze da un’unica app.