Auto vendite Ue in calo del 26% a gennaio

Auto, vendite Ue in calo del 2,6% a gennaio

Diminuiscono del 2,6% le immatricolazioni di nuovein Ue a2025. Lo comunica Acea, associazione dei costruttori europei di. Hanno registrato cali molti dei principali mercati del blocco: Francia (-6,2%), Italia (-5,8%), Germania (-2,8%). La Spagna, al contrario, ha registrato un aumento del 5,3%.? BREAKING ??? European car sales figures for January are fresh off the press!New car registrations declined by 3% in January 2025.?Although Battery-electric car had a 15% market share, it’s clear that Europe still has a lot of work to reach the 25% market share needed. pic.twitter.com/WHOHS0nGVk— ACEA (@ACEA) February 25, 2025a batteria sono il 15% della quota di mercatoIl report pubblicato da Acea evidenzia inoltre che ai veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno rappresentato il 15% della quota di mercato, in aumento rispetto al 10,9% di2024, mentre i veicoli ibridi-elettrici hanno raggiunto il 34,9% del mercato.