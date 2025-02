Auto Acea | vendite Ue gennaio -26% bev al 15% Stellantis -18%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 25 feb. (askanews) – Ale immatricolazioni dinell’Ue sono diminuite del -2,6% a 831,201 unità, con cali in Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), mentre la Spagna ha registrato un aumento del 5,3%. Lo rende noto l’, l’associazione europea dei costruttori. Nei mercati Ue+Efta+UK le immatricolazioni sono diminuite del -2,1% a 995mila unità. Fra le alimentazione, in crescita ledielettriche (bev) del +34% a 124.341 unità pari a una quota del 15% rispetto al 10,9% di2024. A guidare i rialzi sono state Germania (+53,5%), Belgio (+37,2%) e Paesi Bassi (+28,2%). In evidenza anche l’Italia (+126% a 6.702 unità), mentre la Francia ha visto un leggero calo dello 0,5%. Lediibride sono aumentate del 18,4% a 290.014 unità, pari a una quota del 34,9%, mentre le ibride plug-in sono diminuite dell’8,5% a 61.