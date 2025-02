Terzotemponapoli.com - Auriemma difende Conte: “Non avete capito nulla!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il momento difficile del NapoliIl giornalista Raffaele, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha voluto spegnere le polemiche e ridimensionare le critiche nei confronti dell’allenatore. Con una citazione letteraria, ha ironizzato su chi aveva già “intonato il De profundis” per il Napoli, facendo riferimento a un tracollo che, secondo lui, non esiste.Il Napoli sta attraversando una fase complicata della stagione. Solo tre punti raccolti nelle ultime quattro partite rappresentano la peggior striscia stagionale per la squadra di Antonio. Dopo aver guidato la classifica per ben 16 giornate su 26, il club partenopeo sta vivendo una flessione che ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme tra tifosi e addetti ai lavori.e il ritorno al 4-3-3Uno degli aspetti chiave per il futuro del Napoli sarà il recupero di alcuni giocatori fondamentali.