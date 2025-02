Abruzzo24ore.tv - Aumento dei fondi culturali in Abruzzo: ecco le novità

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - La Regioneha recentemente approvato una delibera che incrementa del 30% i finanziamenti destinati agli entiregionali. Questo, rispetto alle precedenti annualità, è stato accolto positivamente dalle associazioniche beneficiano del Fondo Unico Regionale per la Cultura (FURC). Due settimane fa, una precedente delibera aveva previsto una riduzione di quasi il 50% deiregionali destinati ai beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), principale fonte di finanziamento per attività teatrali, musicali e coreutiche. Tuttavia, l'assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, ha rassicurato che inon solo sarebbero stati ripristinati, ma avrebbero anche registrato un incremento del 30% rispetto agli anni precedenti.