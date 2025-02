Aumentare lo spazio Cloud gratuito al massimo fino a 100 GB

Leggi su .com

Alla fine siamo diventati tutti schiavi del. idi Apple è sempre stato poco generoso con i sui 5 GB gratuiti di(ma tanto chi usa apple è abituato a pagare), mentre Google, con Google Foto, dopo anni di backupha costretto tutti a pagare quei 2 Euro al mese per avere piùin cui salvare le foto ed i video.Prima o poi gli spazi gratuiti di ie Goole Foto finiscono per tutti e chi già sta pagando potrebbe avere necessità, presto, di pagare per ulteriori Giga di.Quali soluzioni abbiamo allora? come si puòalloneistorage permanentemente e gratuitamente per conservare online, in modo sicuro, file, foto e video personali?Tutto compreso, si può arrivare ad avere unoda 100 GB per il proprio archivio personale fatto di video, foto, musica, documenti ed ogni tipo di file, da salvare in modo sicuro e senza rischi che essi siano cancellati.