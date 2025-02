Ilrestodelcarlino.it - Attività fisica fondamentale, carburante della nostra crescita

L’rappresenta una risorsaper il nostro benessere. Lo sport è come unper il corpo e per la mente: ci permette di crescere in modo sano ed equilibrato. È un alleato contro molti disagi giovanili, come l’obesità, che purtroppo colpisce sempre più giovani. Lo sport si può praticare all’aperto, nei parchi, o al chiuso, nelle palestre; è un’libera e aperta a tutti. Insieme al gioco contribuisce a diffondere i valorisolidarietà,lealtà, del rispettopersona e delle regole, che sono i principi fondamentali di ogni società. Numerose ricerche scientifiche dimostrano infatti che svolgerecon regolarità promuove lae lo sviluppo fin dall’infanzia. Tuttavia, non basta fare sport per mantenersi in salute: è altrettanto importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.