Iodonna.it - Attimi di paura, poi il "miracolo": una cagnolina sospesa nel vuoto viene salvata da una donna che la prende al volo

Ci sono storie che catturano l’attenzione per la loro straordinarietà e quella di Alicinha, una piccola Yorkshire Terrier brasiliana, è una di queste. Un attimo di distrazione, una finestra lasciata aperta, e lasi è ritrovatanel, aggrappata per la vita a una tapparella. Il suo destino sembrava segnato quando una vicina ha trasformato il dramma in un: con una scatola di cartone e un riflesso fulmineo, Clarisse Saraiva da Silva ha compiuto un gesto istintivo che ha salvato il cane da una caduta fatale. Il video delggio ha fatto il giro del web, suscitando commozione e ammirazione. Cani superstar guarda le foto Alcinha,in pericoloTutto è accaduto in pochi minuti.