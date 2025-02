Laspunta.it - Attentato al Commissariato di Albano, si segue la pista anarchica. La solidarietà della politica e del Sindacato

Leggi su Laspunta.it

L’inquietantealdicon la distruzione delle macchine di servizio e dei locali adibiti ad alloggi ha fatto scattare ladei partiti, in special modo quello di Fratelli d’Italia. Attestati die di ferma condanna anche da tutte le sigle sindacaliPolizia, dal Coisp al Siulp, il Silp Cgil, il Consap, il Sap, la UIL Polizia.Un episodio inaudito che fa il paio con l’altro tentativo di incendio delle macchine dei Carabinieri di Castel Gandolfo, di qualche settimana fa, sventato miracolosamente per l’intervento dei militaristazione di Castel Gandolfo.Un clima di guerriglia che di certo non fa bene, ma che potrebbe addirittura rappresentare una sorta di rappresaglia verso le forze dell’ordine dopo gli inasprimenti che si sono avuti in questi mesi con diversi scontri tra manifestanti e polizia, nel corso di alcune dimostrazioni di piazza.