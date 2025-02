Quifinanza.it - Attacco hacker filorusso, colpiti Comuni e Province, siti inaccessibili

Leggi su Quifinanza.it

La guerra digitale non concede tregua. Per il nono giorno consecutivo, il collettivo russo NoName057 ha sferrato nuovi colpi contro idella pubblica amministrazione italiana, paralizzando portali e mandando in tilt la macchina burocratica. L’, chirurgico e incessante, ha lasciato offline numerose piattaforme istituzionali, dimostrando ancora una volta quanto sia fragile la difesa digitale del Paese.L’ultima bordata digitale ha colpito in pieno la pubblica amministrazione locale, mettendo fuori gioco idi Bologna, Catania, Verona, della Regione Puglia e di diversesiciliane tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Le piattaforme sono state messe ko anche se ripristinate dopo poche ore, come nel caso di Catania.L’azione deglie la tecnica utilizzataIl copione è sempre lo stesso: un bombardamento digitale in piena regola.