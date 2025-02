Baritoday.it - Attacco hacker contro siti internet italiani, nel mirino anche il portale della Regione Puglia

Leggi su Baritoday.it

Fra i bersagli deglifilorussi NoName057(16) sarebbe finitoil sito. Questa mattina, riporta l'Ansa, ilregionale sarebbe risultato 'non raggiungibile' dagli utenti.La campagna digitale messa in atto dal gruppo diè in atto.