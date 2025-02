Atp Dubai 2025 | Berrettini stende Monfils rivincita di Nardi su Fucsovics

Leggi su Sportface.it

Esordio convincente per Matteonel torneo Atp 500 di. L'ex numero 6 Atp ha sconfitto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 il francese Gael, in un incontro durato un'ora e 23 minuti e in cui l'azzurro ha mostrato buoni segnali. Dopo un primo set con alcuni passaggi a vuoto da entrambe le parti, Matteo si è preso il match di autorità nel secondo set, guadagnandosi l'accesso al secondo turno, dove affronterà l'australiano Christopher O'Connell, già battuto lo scorso anno a Shanghai. L'inizio di partita è favorevole al portacolori italiani, poiché nel terzo game, quandocon due regali concede il break al tennista romano: prima regala la chance con il doppio fallo, poi manda in rete un dritto dal centro del campo esenza sudare poi troppo è sopra 2-1 e servizio.