Oasport.it - ATP Acapulco, buon esordio per Ruud e Paul, fuori Cobolli, a Machac il derby ceco

Leggi su Oasport.it

Giornata piena di primi turni nell’ATP 500 di(Messico).o è stato il debutto della testa di serie numero 2 del tabellone Casperche regola senza troppi patemi Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un’ora e mezza, recuperando il break subito a inizio match e poi andando via piuttosto liscio. Al secondo turno troverà uno tra Vukic e Pacheco Mendez.Molto convincente anche l’del numero 3 del seeding Tommyche supera con un perentorio 6-2 6-2 Gabriel Diallo in un match che praticamente non c’è stato. Dominio totale dello statunitense che affronterà in untutt’altro che scontato Marcos Giron: il californiano ha sconfitto l’australiano Adam Walton per 7-6(4), 6-2. Un primo set senza palle break e un secondo nel quale il numero 52 del mondo ha preso in mano il match.