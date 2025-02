Oasport.it - ATP 500 Dubai, la giornata delle soprese. Cilic elimina De Minaur, Halys batte Rublev.

Propone un programma dai ritmi serrati la secondadell’ATP 500 dicon la disputa dei dieci match che completano il primo turno e allineano il tabellone agli ottavi di finale. I risultati più importanti disono, senza dubbio, le vittorie con cui il croato Marine il francese Quentinno l’australiano Alex Dee il russo Andrey, titolari della seconda e terza testa di serie del tabellone.Il primo a chiudere la sua fatica è il portoghese Nuno Borges che, in poco più di un’ora, maltratta il francese Arthur Fills, testa di serie numero otto, imponendosi con un netto 6-2 6-1. Il tennista lusitano sfiderà Felix Auger-Aliassime che in quasi tre ore di gioco ha ragione del kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(9-7) 6-7(4-7) 6-3.Riscatta la sconfitta subita nelle qualificazione Luca Nardi che, da lucky loser, supera, 1-6 6-2 6-3 il punteggio finale, l’ungherese Marton Fucsovics in un match durato oltre due ore.