Oasport.it - ATP 250 Santiago del Cile. Djere e Garin si qualificano agli ottavi di finale

Leggi su Oasport.it

La prima giornata del torneo ATP 250 didelpropone quattro match di primo turno del singolare maschile. Il serbo Lasloe ilno Cristianvincono le sfide contro Ignacio Buse e Juan Pablo Ficovich e avanzano al secondo turno.Nell’incontro di apertura il tedesco Yannick Hanfmann supera in due set l’argentino Facundo Diaz Acosta imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e trentadue minuti. Parte meglio il giocatore sudamericano che sale sul 3-1 grazie al break conquistato nel quarto gioco, arriva però puntuale la reazione del giocatore tedesco che rimette la sfida in equilibrio e si porta sul 5-4 grazie al primo di una serie di tre break consecutivi. Il primo set si decide nel dodicesimo game con il tedesco che riesce a difendere il turno di servizio e a portarsi in vantaggio sul rivale.