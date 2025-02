Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, la crisi sembra non voler finire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è stato un piccolo fraintendimento ieri nella sala stampa del Riano Athletic Center al termine del match tra Roma City e. Dopo la sconfitta per 2-1, mister Simone Seccardini si è attardato negli spogliatoi con la squadra e così quando i colleghi di Roma hanno incrociato il club manager bianconero Nicolò Civita, si sono sentiti rispondere che il mister era ancora a colloquio con i suoi ragazzi e se avesse fatto tardi non sarebbe andato nessuno in sala stampa. In realtà poco dopo l’allenatore dell’ha incontrare i giornalisti, ma non c’era più nessuno. Insomma, nessun silenzio stampa, ma neanche dichiarazioni ufficiali di Nicolò Civita, del tipo ‘Meglio che sto zitto’, almeno a sentire la società del patron Graziano Giordani. La verità è che naturalmente c’era molta delusione in casa bianconera dopo l’ennesima sconfitta di questo periodo didi risultati chedavvero nonmai.