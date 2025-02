Ravennatoday.it - Atletica, weekend itinerante per Faenza con tante vittorie

Leggi su Ravennatoday.it

Fine settimana in giro per la regione per gli atleti di85, divisi tra Correggio (Re) e Misano (Rn). A Correggio si sono disputati i campionati regionali individuali di cross, dove ragazzi, cadetti, allievi, junior e master hanno portato alti i colori della nostra società. Tra.