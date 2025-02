Sport.quotidiano.net - Atletica. Brayan Schiaratura brilla ai regionali di Correggio e conquista il titolo di cross in categoria Juniores

È stato un fine settimana decisamente di altissimo livello per. Il classe 2006 del Golden Club Rimini ha infattito ilregionale dinella, correndo la distanza di 8 km in un tempo di 27 minuti e 10 secondi, staccando il secondo classificato, Enrico Ricci (Ravenna), di 17 secondi. L’evento, disputatosi a, ha mostrato un altro step di crescita del giovane riminese, che ha messo in fila una concorrenza di buonissimo livello. Al terzo posto si è classificato Francesco Bigoni (Estense) in 27’55“, quarto Gilberto Ibraimo (Fratellanza Modena) in 28’36“ e quinto Federico Zuffoli (Copparo) in 29’37“. Per il figlio di Gionni un risultato eccellente che regala buoni auspici in vista dei Campionati italiani didi Cassino, in programma il 15 e 16 marzo.