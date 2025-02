Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Venezia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Tornati in corsa per il titolo, i bergamaschi vogliono sfruttare al massimo questo turno casalingo contro i lagunari alle prese con una difficile salvezza.vssi giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 15 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri hanno reagito molto bene alla eliminazione subita in Champions per mano del Bruges, rifilando cinque reti sul campo dell’Empoli. Così, per la squadra di Gasperini, imbattuta da cinque giornate, la classifica adesso si fa molto interessante, visto che la squadra di Gasperini è soltanto a tre punti dalla capolista Inter, con ancora dodici partite da giocare. Dopo tre sconfitte consecutive i lagunari, bloccando la Lazio nell’ultimo turno di campionato, hanno ottenuto un punto che muove la classifica e che consente di accorciare leggermente le distanze dall’Empoli terz’ultimo e distante quattro punti.