Sport.quotidiano.net - Atalanta, nessun problema per Djimsiti e Toloi: entrambi disponibili contro il Venezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 25 febbraio 2025 – Buone notizie per la difesa dell’. Sia Berat Djimsi ti che Rafaelstanno bene e questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia, hanno lavorato regolarmente con il gruppo di Gasperini.i difensori domenica erano usciti acciaccati dal terreno di gioco del Castellani, nel match stravinto 5-0l’Empoli. Più preoccupante era apparso, costretto a chiedere la sostituzione al 63’ dopo una storta alla caviglia che faceva temere una possibile ricaduta dopo la distorsione subita a Udine a inizio gennaio.Lo stesso 32enne difensore albanese aveva però rassicurato tutti uscendo, seppur zoppicante e dolorante, scegliendo di non rientrare anticipatamente negli spogliatoi ma restando in panchina con la borsa del ghiaccio sul piede.