Atac, la qualità dei servizi finisce nel mirino dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia un’istruttoria nei confronti diSpa per possibile pratica commerciale scorretta. L’istruttoria riguarda lae la quantità deierogati nel triennio 2021-2023 rispetto a quanto previsto dal contratto dio con il Comune di Roma e prospettato ai consumatori anche attraverso la Carta delladeidel Trasporto Pubblico. In particolare,avrebbe sistematicamente disatteso gli obiettivi relativi a:regolarità delo di trasporto di superficie e del trasporto metropolitana,presidi di sicurezza delle stazioni metropolitane,funzionamento di ascensori, montascale e scale/tappeti mobili,illuminazione delle stazioni della metropolitana.A fronte del presunto mancato raggiungimento di questi obiettivi,non sembrerebbe aver assunto misure correttive adeguate a colmare le ripetute carenze, né misure di adeguamento e/o di rimborso parziale delle tariffe applicate, in considerazione dei potenziali disagi arrecati ai consumatori.