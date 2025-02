Asteroide 2024 Yr4 la Terra forse è salva La probabilità che ci colpisca crolla allo 0001%

Quotidiano.net - Asteroide 2024 Yr4, la Terra (forse) è salva. La probabilità che ci colpisca crolla allo 0,001%

Milano, 25 febbraio 2025 – L’YR4 colpirà lasì, forze no. Oggi più no che sì. Ormai quasi quotidianamente vengono infatti aggiornate le possibilità che nel 2032 impatti la. E se nei giorni scorsi c’era stata una progressiva salita delle possibilità che l’entrasse in rotta di collisione con il nostro pianete oggi L’Eso (European Organisation for Astronomical Research) ha fatto invece scendere quasi a zero questa eventualità. Nuove osservazioni diYR4 condotte con il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory (VLT dell'ESO) e strutture in tutto il mondo hanno praticamente escluso un impatto dell'con il nostro pianeta. L'è stato attentamente monitorato negli ultimi due mesi, poiché le suedi impatto sullanel 2032 sono salite a circa il 3%, la più altadi impatto mai raggiunta per undi dimensioni considerevoli.