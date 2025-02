Lettera43.it - Asteroide 2024 YR4, il rischio di impatto con la Terra è vicino allo zero

Ildi uncon lada parte dell’YR4 il 22 dicembre 2032 è ormai prossimo. È quanto emerge dagli ultimi calcoli dell’Agenzia spaziale europea (Esa). L’, dal diametro stimato tra i 40 e i 90 metri e potenzialmente in grado di devastare una città, aveva stabilito un record per ildi, raggiungendo recentemente il 3,1 per cento per la Nasa e il 2,8 per cento secondo l’Esa. Le osservazioni più recenti della traiettoria, effettuate con i telescopi, escludono quasi certamente ogni scenario catastrofico. Ildiè stato infatti ridimensionato0,001 per cento. In pratica,YR4 ha una possibilità su 100 mila di colpire la. Come tutti gli asteroidi degni di nota, la sua traiettoria verrà seguita nei prossimi mesi dal James Webb Space Telescope: l’orbita porteràYR4 lontano dallafino al suo ritorno nel 2028, quando sarà nuovamente osservabile.