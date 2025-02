Agi.it - Assolta la Rfi per il disastro ferroviario di Pioltello, condannato un impiegato

AGI - Il Tribunale di Milano ha assolto quasi tutti i 9 imputati, tranne uno, per ildidel 25 gennaio 2018, in cui morirono tre donne e un altro centinaio di passeggeri rimasero feriti. Tra loro l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, oggi dirigente nel settore privato, e l'allora direttore della direzione produzione Umberto Lebruto, oggi ad di Fs Sistemi urbani, Andrea Guerini e Vincenzo Macello, oggi alla vice direzione operations di Rfi.anche la società Rfi. L'unico ad essereè stato il dipendente Marco Albanesi a 5 anni e 3 mesi. La Procura di Milano aveva chiesto la condanna a 8 anni e 4 mesi per Gentile e Lebruto. Per altri tre imputati, tutti dirigenti del gestore dell'infrastruttura, i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti avevano chiesto condanne da 6 anni e 10 mesi (Andrea Guerini e Marco Albanesi) a 7 anni e 10 mesi (Vincenzo Macello).