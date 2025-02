Ilfogliettone.it - Assicurazioni: non solo RC Auto, assistenza stradale scelta da 1 italiano su 2 e garanzia infortuni conducente da 1 su 3

Leggi su Ilfogliettone.it

La prima cosa che viene in mente è la polizza RC, obbligatoria per legge. Tuttavia, sempre piùmobilisti italiani scelgono di arricchire la propria copertura con garanzie accessorie che offrono maggiore protezione in caso di imprevisti. Un’assicurazionecome quella di Allianz Direct, ad esempio, può essere personalizzata a tutto tondo sulle singole necessità di ciascun cliente che possono risultare diverse a seconda dei casi.Secondo i dati raccolti nel mese di gennaio, ad esempio, tra le garanzie aggiuntive più richieste spiccano l’e la: unastrategica per quasi la metà deglimobilistiL’si conferma laaccessoria più apprezzata dagli italiani, con una percentuale didel 44,27% tra coloro che hanno calcolato un preventivo RC