Quifinanza.it - Assegno Unico 2025, il calendario dei pagamenti Inps: accrediti dalla fine di ogni mese

Negli anni passati, idell’e universale sono sempre stati puntuali e comunicati dall’già a inizio anno. Tuttavia dallo scorso gennaio hanno subito ritardi e variazioni a seguito a un aggiornamento delle procedure interne e di modifiche nei criteri di erogazione.Per questo, l’Istituto ha annunciato le nuove date di pagamento per il periodo da febbraio a giugno, così da rendere i versamenti più regolari, introducendo unpiù stabile e prevedibile per le famiglie beneficiarie.Le nuove dateDiversamente dagli anni precedenti, l’ha stabilito che, per le prestazioni in corso senza variazioni, idell’e universale per i figli a carico verranno effettuati a partire dal giorno 20 di. Di conseguenza, ecco ilprevisto per il:il 20 febbraio;il 20 marzo;il 20 aprile;il 20 maggio;il 20 giugno