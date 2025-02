Laprimapagina.it - Asili nido a Pisa aperti anche a luglio: novità per le famiglie

A partire dall’anno educativo 2025, glidel Comune di, sia a gestione diretta che indiretta, resterannonel mese di. Lo ha annunciato l’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi, Riccardo Buscemi, esprimendo grande soddisfazione per l’approvazione unanime della mozione in Consiglio Comunale.“L’approvazione di questa mozione rappresenta un passo importante nel nostro impegno per il potenziamento dei servizi educativi. Ringrazio il Consiglio Comunale per il sostegno unanime che ha permesso di consolidare il lavoro avviato fin dall’inizio del mio mandato. Già dall’estate 2025, il servizio sarà esteso anon solo per glia gestione indiretta, maper alcune strutture comunali a gestione diretta”, ha dichiarato Buscemi.Un servizio ampliato per rispondere alle esigenze delleL’obiettivo dell’Amministrazione è garantire la copertura di almeno 42 settimane di servizio, come previsto dalla normativa regionale, estendendo quindi la chiusura dal 30 giugno al 122025.