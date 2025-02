Avellinotoday.it - ASIDEP S.r.l. in liquidazione: il Tribunale di Avellino sentenzia la liquidazione giudiziale

Leggi su Avellinotoday.it

Con sentenza emessa in data odierna, ilordinario di, Prima Sezione Civile, ha decretato l'apertura della procedura diper la societàS.r.l. in, con sede legale in Contrada Campo Fiume 2/A, presso la Palazzina Consorzio ASI. La.