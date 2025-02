Dilei.it - Ascolti tv del 24 febbraio, Belcanto si scontra con il Grande Fratello

Vittoria Puccini ha debuttato su Rai 1 con la nuova fiction,, e subito si èta con ilsu Canale 5 nella gara deglitv.è la nuova serie, in onda su Rai 1, che si propone di ripercorrere la storia del melodramma, genere molto importante nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento. La fiction racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano.Alsu Canale 5 Helena ha ricevuto una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico ha potuto riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale.