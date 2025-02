Superguidatv.it - Asco trionfa al Fabrique di Milano con “Symphony of caos”: pubblico in delirio

Leggi su Superguidatv.it

Una serata che si è rivelata una vera e propria esplosione di energia, con suoni e magia quella andata in scena aldiieri sera, domenica 23 febbraio, per l’unica imperdibile tappa delOF, spettacolo di Alessandro Xiueref, noto come, il DJ, produttore e direttore d’orchestra che ha rivoluzionato la scena musicale internazionale con appunto il progettoof, che ha registrato il tutto esaurito.aldi: migliaia di persone per la sua musicaIlarrivato da ogni parte d’Italia e da diverse parti d’Europa ha assistito a un evento unico, in cui, dj, produttore e direttore d’orchestra, ha trasformato il palco in un viaggio immersivo tra musica sinfonica e techno, regalando due ore di puro spettacolo.Console e orchestra: una fusione senza precedenti per uno spettacolo unicoLa potenza della console e la raffinatezza di un’orchestra dal vivo si sono fuse in un tutt’uno dando vita a un’esperienza sonora e visiva senza precedenti, arricchita da spettacolari giochi di laser, CO2 ed effetti speciali perfettamente sincronizzati con la musica.