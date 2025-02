Iodonna.it - «Arriva il momento in cui devi decidere da che parte stare» ha scritto la cantante. Provocazione o vera protesta?

Ha deciso di voltare pagina. LaSheryl Crow, icona degli anni ’90 e da sempre attenta alle tematiche ambientali e sociali, ha detto addio alla sua Tesla con un gesto plateale: un video pubblicato su Instagram in cui l’auto elettrica viene caricata su un pianale e portata via, sulle note di Time to Say Goodbye di Andrea Bocelli. Ma non è tanto una scelta di stile o di mobilità: si tratta di una presa di posizione contro Elon Musk, il discusso CEO di Tesla e nuovo protagonista delle politiche governative americane. La Crow non si è limitata a vendere l’auto, ma ha anche donato il ricavato alla National Public Radio (NPR), minacciata, a suo dire, proprio dalle decisioni di Musk. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto Sheryl Crow vende la sua Tesla: «da che»La didascalia del post dellaè inequivocabile: «I miei genitori dicevano sempre.