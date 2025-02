Panorama.it - Arriva a Milano la prima mostra monografica dedicata a Balenciaga

Leggi su Panorama.it

«Un couturier deve essere un architetto per la forma, un pittore per il colore, un musicista per l’armonia e un filosofo per la misura».Nelle parole di Cristóbalè possibile trovare l’essenza della sua creatività e di quella che, a ragione, si può definire arte. Un’arte che ha permesso alla creatività dello stilista spagnolo di essere un punto di riferimento senza tempo. Un’ispirazione continua.Ed è da un dialogo tra il DNA di Cristóbale la creatività contemporanea del settore calzaturiero spagnolo, nato nella mente e nella volontà di Javier Echeverría Sola, che nasce il progetto dellamilanese CristóbalShoes from Spain Tribute.«Questaè un dialogo tra i valori di creatività, qualità, eccellenza, know-how e innovazione che definivano gli atelier di Haute Couture del maestro Cristóbal