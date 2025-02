Lanazione.it - Arrestato l’aggressore del machete, riconosciuto a Napoli dal capo della Mobile

Arezzo, 25 febbraio 2025 –del. Era fuggito a, dove Davide Comito, dirigentesquadradi Arezzo, lo hae fatto arrestare. Una storia che ha dell’incredibile. Comito era nella suain ferie; alla stazione, per tornare ad Arezzo, lo ha visto. L’uomo, un tunisino, era in fuga da dieci giorni. Da quel 14 febbraio in cui aggredì con unil vigilante in servizio alla Conad in via Guido Monaco. L’uomo dopo l’aggressione si era spostato di città in città. Sabato mattina alla polizia di Stato è ricomparso il segnale del suo telefonino, indicava. Attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, nonché attraverso attività tecnica delegata d’urgenza dalla Procura di Arezzo, gli investigatoriSquadrasono riusciti a giungere alla localizzazione dell’uomo.