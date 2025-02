Anteprima24.it - Arrestato dopo un inseguimento a Sala Consilina

Tempo di lettura: < 1 minutoUnad alta velocità per pochi chilometri si è concluso con l'arresto di un 23enne per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto a, in provincia di Salerno, quando ad un posto di blocco il 23enne, a bordo della sua auto, non si è fermato. L'si è concluso con l'arresto del giovane trovato in possesso anche di qualche grammo di hashish. Il 23enne del posto, prima di essere ammanettato, ha reagito in maniera molto nervosa contro i militari.