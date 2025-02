Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Varese allenatore di pallavolo 53enne: “Violenza sessuale sulle giovani giocatrici”

Undidi 53 anni è statodai Carabinieri della Compagnia dicon l’accusa dinei confronti di alcune, tra i 13 e i 16 anni, nella provincia di. L’uomo è statoin esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di. Le indagini sono iniziate a novembre 2024, dopo la denuncia di una delle ragazze coinvolte. La giovane, dopo essersi confidata con la madre, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata oggetto di pesanti palpeggiamenti da parte del suo, sia durante le sedute di allenamento che al termine delle partite, quando l’uomo si offriva di riaccompagnarla a casa.Le verifiche, condotte dai militari sotto il coordinamento della Procura di, hanno permesso di raccogliere riscontri concreti su diversi episodi in cui l’secondo l’accusa avrebbe approfittato del suo ruolo per compiere gli abusi.