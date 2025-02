Anteprima24.it - Arrestato a Faenza un truffatore che si fingeva carabiniere

Tempo di lettura: 2 minutiUn 20enne incensurato, residente in provincia di Napoli, è statodai carabinieri di(Ravenna) dopo aver tentato di truffare un’anziana, fingendosi un maresciallo dei carabinieri.Ieri ilha telefonato all’anziana, 87 anni, dicendole che sua figlia aveva provocato un grave incidente stradale, investendo una giovane madre e la sua bambina che, a causa delle ferite riportate nello scontro, erano ricoverate all’ospedale in pericolo di vita. Il finto maresciallo le ha poi spiegato che la figlia si trovava in caserma e per il suo rilascio servivano 8mila euro in contanti o il corrispettivo in gioielli, da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato da lì a poco presso casa sua.Durante tutta la telefonata, ilha impedito che la donna chiudesse la linea, riempendola di domande, ma l’anziana ha tenuto i nervi saldi e con il cellulare ha informato di tutto la figlia.