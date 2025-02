Metropolitanmagazine.it - Army of Lovers di Laurent Mazzone, la novità presentata ad Esxence 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ofcelebra il potere infinito dell’amore in tutte le sue forme.Quel legame eterno che ispira forza, audacia e coraggio. Un messaggio di speranza, trasmesso dalle note fruttate e muschiate della fragranza. Nascosta dalla freschezza del pompelmo e del melone, si cela una pesca sensuale, le cui curve carnose orlate di muschio. Una scia soave, protettiva, tenera e raffinata che rende omaggio al potere curativo dell’amore.ofnon svela le sue carte. La prima vaporizzazione esplode in una nuvola di freschezza, un tocco candido, dove gli agrumi si mescolano alla pesca succosa. La fragranza diventa poi più rotonda, rivelando tutta la sua sensualità del frutto della pesca. Questo lato carnale è esaltato dal Gelsomino Sambac, dalla vaniglia e dal muschio. Un balsamo aromatico per il cuore, una miscela di innocenza e sensualità.