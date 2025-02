Ilrestodelcarlino.it - Armato di coltelli semina il panico in piazza VIII Agosto, uomo disarmato dai carabinieri

Bologna, 25 febbraio 2025 - Hato ilininveendo e urlando davanti a un pubblico eserciziodi due affilatissimida cucina. L'è stato fermato daiche sono riusciti a tranquillizzarlo e disarmarlo, consentendo ai sanitari del 118 di soccorrerlo per medicare alcune ferite che aveva sul volto. È quanto accaduto domenica scorsa in pieno centro, intorno alle 13.30, quando un cittadino ha segnalato alla centrale operativa deidi aver visto unche,die con il volto insanguinato, stava urlando davanti a un pubblico esercizio di, creandotra le centinaia di persone presenti, tra cui giovani e famiglie con bambini. Appresa la notizia e considerata la pericolosità di quanto stava accadendo, due pattuglie del nucleo radiomobile sono arrivate velocemente sul posto per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, prendendo le precauzioni necessarie per fronteggiare una persona armata e quindi potenzialmente pericolosa per i numerosi passanti.